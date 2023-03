Tennis, Gaudenzi: "Spiace esclusione Djokovic da Indian Wells"

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - "Non è una decisione di Indian Wells, ma degli Stati Uniti in quanto lui non può entrare nel Paese, è una legge della Casa Bianca e del presidente Biden. Ci dispiace, perché ci piacerebbe vedere il nostro numero 1 al mondo giocare tutti i tornei". Così, a margine della presentazione del report sulle ricadute delle Nitto Atp Finals 2022, il presidente, Atp Andrea Gaudenzi, a proposito dell'esclusione dal torneo americano di Novak Djokovic perché non vaccinato contro il Covid.

"E ci dispiace particolarmente - aggiunge - perché adesso le restrizioni sono un po' allentate in tutti i Paesi e credo che anche gli Usa apriranno a breve. Quindi è un po' un peccato che per qualche mese non possa giocare due Master 1.000", ovvero Indian Wells e Miami. (ANSA).