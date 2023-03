Tennis, Gaudenzi: "Decisione su Next Gen nei prossimi mesi"

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - "Stiamo valutando le opzioni sul mercato, ma è prematuro, il processo è ancora in corso. I tempi sono stretti e credo che nei prossimi 2 o 3 mesi raggiungeremo una decisione". Così, a margine della presentazione dei numeri delle Nitto Atp Finals 2022, il presidente Atp Andrea Gaudenzi a proposito della prossima sede del torneo Next Gen Atp Finals ospitato negli ultimi sei anni a Milano.

E sull'ipotesi di tenerle in Italia risponde: "Assolutamente.

L'Italia sarà, credo e spero, uno dei candidati. C'è anche ovviamente l'ipotesi di portarla all'estero e una delle ipotesi è di unirla alle Wta Finals". Nessuna ipotesi invece di un'unione con le Finals di Torino. "Siamo più sull'ipotesi di unirle con le Wta che non di unire le due città" conclude.

(ANSA).