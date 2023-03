Tennis: Binaghi "Atp Finals valgono più del Festival di Sanremo"

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Valiamo anche più del Festival di Sanremo, e questo non me l'aspettavo. Possiamo dire che fra tutti gli eventi culturali, quelli di sport e soprattutto quelli di tennis, sono le più profittevoli per il territorio". Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, durante la conferenza in cui ha illustrato i numeri delle Nitto Atp Finals 2022 di Torino. Un bilancio fatto di cifre declinate al successo "dal punto di vista della visibilità mediatica, della soddisfazione degli spettatori e dell'impatto economico". "I dati ATP Media ci dicono che il torneo è stato trasmesso da 80 broadcaster nel mondo, che hanno raggiunto 179 nazioni, 35 in più rispetto al 2021. In Italia abbiamo avuto quasi 9,5 milioni di spettatori in tv e in streaming in un'edizione senza italiani in gara". Si può dire lo stesso anche a proposito dell'esperienza di assistere al torneo dal vivo. "La Nielsen ha effettuato 6.840 interviste fra tutti gli spettatori presenti al Pala Alpitour: il risultato di soddisfazione degli utenti è stato molto superiore rispetto all'anno precedente, è cresciuto di 8,5 punti e si attesta al 97%. Finora abbiamo già un 25% in più di biglietti venduti in prevendita per il 2023". Dal punto di vista della distribuzione dei tifosi, prosegue il presidente della FITP, "l'analisi Ernst & Young ci dice che abbiamo venduto quasi 160 mila biglietti nell'edizione 2022, e sono stati registrati 95.601 spettatori unici, di cui il 38% stranieri, anche con importanti flussi da Paesi che normalmente non registrano significativi flussi turistici verso Torino". L'impatto economico poi è "superiore al 2021, anche perché non c'erano le limitazioni del pubblico, misurato in 221,9 milioni. Puntiamo a migliorare ancora perché vogliamo che a questo evento ci sia un italiano protagonista, e questo creerebbe un'esplosione di questi numeri". (ANSA).