Cozzoli, le Atp Finals di Torino sono un driver di crescita

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Le Finals sono un driver di crescita economica e turistica, una vetrina dell'eccellenza del made in Italy, lasciano un plus rilevante per la promozione dello sport, e i dati lo confermano". Così il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, in una dichiarazione sul report 2022 delle Nitto Atp Finals, di cui la società è partner.

"L'edizione 2021, post pandemia, è stata una scommessa vinta - prosegue Cozzoli - quella del 2022, pur senza italiani, è stata da record con grandissimo apprezzamento da parte dell'Atp, dei giocatori, delle loro famiglie, del pubblico. Con un torneo così non ne guadagna soltanto Torino e il Piemonte ma l'intero sistema Paese. Grazie ad eventi come le Nitto Atp Finals - conclude Cozzoli - si coltiva su ampia scala anche l'anima sociale dello sport cui Sport e Salute tiene". (ANSA).