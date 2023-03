Tennis: Indian Wells; Sinner guida il quintetto azzurro

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Sorteggiato nella notte il tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells in programma dall'8 al 19 marzo e sono cinque gli italiani nel main draw: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Sinner esordirà direttamente al secondo turno contro il francese Richard Gasquet. Possibile, in caso di successo, un derby italiano al terzo turno tra Sinner e Lorenzo Musetti, quest'ultimo dopo il bye esordirà contro il mancino francese Adrian Mannarino (n.68 ATP) o Dominic Thiem. Fa parte delle teste di serie anche Matteo Berrettini che dopo il bye incontrerà lo spagnolo Roberto Carballes Baena o un qualificato.

Inizieranno invece al primo turno gli altri due italiani nel main draw di Indian Wells, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Il torinese affronterà il 29enne australiano Jason Kubler. chi vince sarà il primo avversario di Grigor Dimitrov, e potrebbe incontrare negli ottavi Stefanos Tsitsipas. Fognini debutterà incontrando il ventenne statunitense Ben Shelton. Il vincente andrà a sfidare al secondo turno Taylor Fritz.

Cinque anche le azzurre in gara nel tabellone principale.

Martina Trevisan entrerà in gara direttamente al secondo turno contro la vincente del match tra la statunitense Madison Brengle ed una qualificata. Camila Giorgi deve vedersela con una giocatrice proveniente dalle qualificazioni: in caso di vittoria secondo turno "tostissimo" contro la statunitense Jessica Pegula. Elisabetta Cocciaretto è stata sorteggiata al primo turno contro la spagnola Parrizas Diaz. Chi vince dovrà vedersela con la spagnola Paula Badosa mentre Jasmine Paolini trova dall'altra parte della rete la tedesca Tatjana Maria: la vincente dovrà vedersela al secondo turno con la russa Daria Kasatkina. Lucia Bronzetti fa il suo esordio con la statunitense Bernarda Pera: chi vince troverà al secondo turno la russa Liudmila Samsonova. Nelle qualificazioni Sara Errani ha battuto al primo turno l'elvetica Ylena In-Albon e oggi si giocherà l'ingresso nel main draw con la mancina olandese Arantxa Rus.

