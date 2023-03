Tennista ucraina batte russa e vince suo primo titolo Wta

(ANSA) - AUSTIN (USA), 06 MAR - La tennista ucraina n.52 al mondo Marta Kostyuk ha vinto il suo primo titolo Wta battendo la russa Varvara Gracheva (n.88) per 6-3 7-5 nella finale del torneo 250 di Austin, in Texas.

Con questo successo anche fortemente simbolico, la 20enne Kostyuk entrerà oggi nella top 40 della classifica Wta alla posizione n.44: il suo best ranking. (ANSA).