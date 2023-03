Tennis: ranking Atp;Djokovic sempre il n.1, Sinner al 13/o posto

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Novak Djokovic mantiene la vetta dell'Atp Ranking, la classifica che si basa sui migliori risultati nelle ultime 52 settimane. Il serbo, che ha rinunciato a giocare a Indian Wells, conserva grandi chances di restare numero 1 del mondo anche dopo il "Sunshine Double", l'accoppiata dei primi due Masters 1000 della stagione in California e a Miami. Per superarlo, infatti, il numero 2 Carlos Alcaraz dovrebbe vincere Indian Wells. E poi trionfare anche a Miami, dove è campione in carica, per restare eventualmente numero 1.

Ma non è nemmeno sicuro che giocherà i due tornei, a causa dell'infortunio per cui ha saltato Acapulco.

Al numero 3 Stefanos Tsitsipas, invece, basterebbe, se così si può dire, un titolo e una finale.

In questa settimana di attese e di conferme, Daniil Medvedev ha ulteriormente riavvicinato la top 5 mentre Holger Rune ha migliorato il suo best ranking. I punti della semifinale all'Atp 500 di Acapulco hanno proiettato alla posizione numero 8 il danese arrivato più in alto nella storia del ranking Atp introdotto nel 1973.

Per quanto riguarda gli italiani dopo il ko al primo turno a Santiago, Musetti perde tre posizioni nel ranking ATP e scivola fuori dalla top 20 dove resta solo Jannik Sinner, stabile al 13° posto. Berrettini guadagna una posizione, mentre Sonego torna in top 60 grazie ai quarti a Dubai. (ANSA).