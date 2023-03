Tennis: niente stretta mano tra ucraina Kostyuk e russa Gracheva

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Vittoria simbolica con tanto di gesto polemico: Marta Kostyuk ha dedicato il suo successo nell'Austin Open alla sua Ucraina e a "tutte le persone che stanno combattendo e morendo" e, coerente con se stessa e con quanto aveva annunciato ad inizio stagione, si è rifiutata di stringere la mano alla sua avversaria, la russa Varvara Gracheva e di posare per le foto di rito.

"Essendo nella posizione in cui mi trovo in questo momento, è estremamente speciale vincere questo titolo", ha detto Kostyuk durante la premiazione ad Austin.

La ventenne Kostyuk, originaria di Kiev, aveva dichiarato agli Australian Open di gennaio che non avrebbe stretto la mano a nessun avversario russo o bielorusso finchè c'è la guerra. Già nel settembre scorso, agli Australian Open, Kostyuk si era rifiutata di stringere la mano alla bielorussa Victoria Azarenka. (ANSA).