Tennis: alt Usa a Djokovic non vaccinato, salterà Indian Wells

Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, essendogli stato impedito di entrare negli Stati Uniti perché non vaccinato contro il Covid. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo californiano. Per lo stesso motivo, il tennista serbo, che nelle scorse settimane ha chiesto senza successo una speciale esenzione alle autorità americane, non potrà disputare l'altro Masters 1000 in programma tra due settimane a Miami, in Florida.

Djokovic mantiene la vetta dell'Atp Ranking, la classifica che si basa sui migliori risultati nelle ultime 52 settimane e conserva grandi chances di restare numero 1 del mondo anche dopo il "Sunshine Double", l'accoppiata dei primi due Masters 1000 della stagione in California e Florida. Per superarlo, infatti, il numero 2 Carlos Alcaraz dovrebbe vincere Indian Wells e poi trionfare anche a Miami, dove è campione in carica, per restare eventualmente numero 1. Ma non è nemmeno sicuro che giocherà i due tornei, a causa dell'infortunio per cui ha saltato Acapulco.

Al numero 3 Stefanos Tsitsipas, invece, basterebbe, se così si può dire, un titolo e una finale. In questa settimana di attese e di conferme, Daniil Medvedev ha ulteriormente riavvicinato la top 5 mentre Holger Rune ha migliorato il suo best ranking. I punti della semifinale all'Atp 500 di Acapulco hanno proiettato alla posizione numero 8 il danese arrivato più in alto nella storia del ranking Atp introdotto nel 1973.

Per quanto riguarda gli italiani dopo il ko al primo turno a Santiago, Musetti perde tre posizioni nel ranking ATP e scivola fuori dalla top 20 dove resta solo Jannik Sinner, stabile al 13° posto. Berrettini guadagna una posizione, mentre Sonego torna in top 60 grazie ai quarti a Dubai.