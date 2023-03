Tennis: Medvedev vince Atp 500 Dubai

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Il russo Daniil Medvedev supera in finale il connazionale Andrey Rublev con un netto 6-2 6-2 in appena 68 minuti di gioco conquistando l'edizione del trentennale del torneo Atp 500 di Dubai. Per Medvedev è la 14esima vittoria consecutiva e il terzo titolo conquistato in tre settimane (Rotterdam, Doha e Dubai), il 18/o in carriera. Nel ranking di lunedì Medvedev e Rublev si scambiano le posizioni: Daniil passa da 7 a 6, Rublev da 6 a 7. (ANSA).