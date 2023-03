Tennis:Sport e salute, riparte progetto gratuito per gli over 65

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Stimolare la socializzazione e promuovere l'attività fisica delle persone anziane. E' l'obiettivo, che fa parte delle attività promosse da Sport e salute, a cui tende il progetto nato nel 2021 relativo al tennis che ebbe come testimonial d'eccezione Giuliano Amato, presidente emerito della Corte Costituzionale.

Si tratta di corsi gratuiti di tennis, integrati con preparazione fisica curati dallo staff tecnico che vede in campo il maestro Tonino Zugarelli, componente della squadra azzurra che vinse la Coppa Davis nel 1976, ed il maestro Massimo Di Domenico (ex 1^ categoria), affiancati da una docente laureata in scienze motorie ed esperta in preparazione atletica. Si inizia il 14 marzo, il corso dura 1 mese, si conclude l'11 aprile. Due volte a settimana, il martedì e il venerdì ci si allenerà prima con un'adeguata preparazione fisica per poi dedicarsi al tennis. Sono a disposizione 16 posti, basta prenotarsi in tempo, le disponibilità verranno assegnate fino a copertura completa, in ordine di prenotazione. Per iscriversi sarà necessario essere in possesso del certificato medico d'idoneità sportiva non agonistica. (ANSA).