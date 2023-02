Atp Santiago: Cecchinato avanti, Fognini eliminato

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Marco Cecchinato accede agli ottavi del torneo Atp 250 di Santiago del Cile, mentre viene subito eliminato Fabio Fognini.

Il 30enne tennista siciliano n.91 al mondo ha battuto 6-2 3-6 7-6(7-3) in due ore e 19 minuti di gioco il 32enne argentino Facundo Bagnis (n.94) e stasera sfiderà il 28enne brasiliano Thiago Monteiro (n.84).

Il 35enne ligure n.82 in Atp è stato invece superato dal 23enne argentino Tomas Martin Etcheverry (n.76) per 6-1 7-6 dopo un'ora e 47 minuti di gioco.

Lorenzo Musetti esordirà stasera agli ottavi contro lo spagnolo Jaume Munar, mentre Riccardo Bonadio se la vedrà domani con il serbo Laslo Djere. (ANSA).