Rafa Nadal rinuncia al Masters 1000 di Indian Wells

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Lo spagnolo Rafael Nadal, vittima di infortunio muscolare alla gamba sinistra dopo gli Australian Open, non parteciperà al Masters 1000 di Indian Wells, che inizierà tra una settimana, hanno fatto sapere gli organizzatori del torneo californiano che il campione di Manacor si è aggiudicato tre volte in carriera.

Nadal, che continua ad allenarsi sulla terra battuta nella sua accademia a Maiorca, probabilmente punta a un ritorno alle competizioni a Montecarlo all'inizio di aprile, sulla sua superficie preferita, e poi puntare tutto sul Roland Garros per sfidare Novak Djokovic che all'ultimo Australian Open ha eguagliato i suoi 22 titoli dello slam. (ANSA).