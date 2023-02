Djokovic torna dopo un mese e vince a fatica

(ANSA-AFP) - DUBAI, 28 FEB - Novak Djokovic è tornato in campo a un mese dal successo negli Open d'Australia, e dopo aver superato i problemi alla coscia sinistra, e lo ha fatto nel primo turno del torneo Atp a Dubai, battendo per 6-3 3-6 7-6 il ceco Thomas Machac, n.130 del mondo che era passato attraverso le qualificazioni.

Il n.1 del ranking ha 'brekkato' due volte il suo rivale, concedendone uno e ha vinto il primo set in 37 minuti. Poi Djokovic ha avuto un calo e ha perso il primo servizio del secondo set, mentre Machac ha dato l'impressione di sbloccarsi giocando senza timori reverenziali e vincendo il set in 42 minuti. Nel terzo e decisivo 'capitolo' del match 'Djoko' ha faticato ma alla fine, complice anche un problema del ceco al polso destro, si è imposto sfoderando alcuni dei suoi colpi migliori. (ANSA-AFP).