Binaghi, "bene Sinner, conferma stoffa da campione"

"Tennis italiano in buona salute: Sinner conferma di avere la stoffa del campione, ma in ottica Davis ci fa piacere anche la vittoria a Buenos Aires di Bolelli e Fognini in doppio. È un buon momento: Berrettini è pronto a tornare ad Acapulco, Sinner sta giocando molto bene, Musetti meno ma si riprenderà". Lo ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi commentando gli ultimi risultati del tennis italiano, a margine della presentazione del Sardegna Open 2023, Challenger 175 di tennis in programma a Cagliari dall'1 al 7 maggio.

"Tutto il movimento ci riconosce - ha aggiunto - che abbiamo il miglior parco giovani. Se ci assiste la salute, i risultati non possono che arrivare. Anche i Coppa Davis se si considera da quanto tempo stiamo aspettando questo trofeo"