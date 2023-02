Atp Doha: Sonego subito fuori sconfitto da Murray

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno del torneo di Doha (ATP 250) in corso sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex. Il 27enne torinese, n.71 del ranking, è stato sconfitto 4-6, 6-1, 7-6(4) in due ore e mezza di gioco dallo scozzese Andy Murray, 35 anni, attuale n.70. Sonego non ha sfruttato tre match-point nel decimo gioco del terzo set. (ANSA).