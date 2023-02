Tennis: Rotterdam; Sinner avanti, lo aspetta Tsitsipas

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Esordio positivo di Jannik Sinner nel torneo Atp 500 di Rotterdam, che l'anno scorso saltò perché postivo al Covid. L'azzurro, risalito al n.14 del ranking mondiale dopo il successo di Montpellier, ha battuto in tre set il francese Benjamin Bonzi: 6-2, 3-6, 6-1 in 2h02' di gioco.

Sinner aveva vinto, sempre in tre set, entrambi i precedenti con Bonzi (n.48), disputati al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells ed al secondo del Roland Garros 2020.

Domani il 21enne di Sesto Pusteria affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, n.3 del ranking e primo favorito del seeding, finalista del torneo olandese dodici mesi fa. I due torneranno ad incrociarsi dopo l'ottavo di finale dell'ultimo Open d'Australia, quando Tsitsipas vinse al quinto dopo che Sinner aveva recuperato due set di svantaggio. (ANSA).