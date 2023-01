Wimbledon riduce a tre set partite del torneo di doppio uomini

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Anche Wimbledon si adegua alle scelte fatte da tempo dagli altri tre tornei del grande slam e dalla prossima edizione, al via il 3 luglio, gli incontri di doppio maschile si giocheranno al meglio dei tre set, abbandonando la formula tradizionale delle cinque partite. Proprio l'anno scorso, la finale era stata una piccola maratona - vinta dopo oltre quattro ore di gioco dagli australiani Matthew Ebden e Max Purcell sui croati Nikola Mektic e Mate Pavic (7-6, 6-7, 4-6, 6-4 ,7-6) - e deve aver fatto ragionare gli organizzatori.

"Abbiamo preso questa decisione dopo una vasta serie di consultazioni, il cambiamento porterà il torneo di Wimbledon in linea con gli altri Slam - si legge in un comunicato dell'England Club -. In questo modo ci saranno anche maggiori certezze nella programmazione degli incontri. Speriamo anche che in questo modo più giocatori possano essere incoraggiati a iscriversi al doppio". A sostenere la necessità di una riduzione dei set era stato tra gli altri l'australiano Nick Kyrgios, che l'anno scorso si ritirò dal torneo di doppio per concentrarsi solo sul singolare, dove arrivò in finale con Novak Djokovic.

