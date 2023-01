Tennis: Australia; kazaka Elena Rybakina prima semifinalista

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Elena Rybakina, campionessa in carica a Wimbledon, supera per la prima volta la lettone Jelena Ostapenko e si qualifica per la prima volta in carriera per le semifinali dell'Open d'Australia. La kazaka, testa di serie numero 22, ha prevalso lasciando appena 6 game (6-2 6-4) alla campionessa del Roland Garros 2017.

Nella semifinale di giovedì Elena Rybakina attende la vincente del match tra Jessica Pegula e Victoria Azarenka. (ANSA).