Tennis: Australia; Sinner agli ottavi 'non voglio fermarmi qui'

Parola di Jannik Sinner che si è aggiudicato contro Marton Fucsovics la sua prima vittoria in rimonta a uno Slam, dopo aver recuperato due set di svantaggio. "Tutte le partite sono importanti e tutte le partite vinte sono indicative - spiega - però gli Slam mi piacciono in modo particolare. Forse anche perché a me piace stare in campo. Perché mi piace giocare a tennis".

"Sono entrato in campo con un'idea tattica alla quale lui ha trovato le giuste contromisure - aggiunge l'altoatesino - Ne è venuta fuori una partita difficile, nella quale mi sono dovuto adattare, cambiando qualcosa in corsa. Dopo aver ottenuto il break ad inizio terzo, mi sono ripreso e ho cominciato anche a servire meglio". Adesso lo attende il primo vero muro del torneo, quello Stefanos Tsitsipas che un anno fa gli chiuse a chiave tutte le porte. "Essere di nuovo negli ottavi è sicuramente una bella cosa - afferma Sinner - però ovviamente proverò a non fermarmi qui. L'anno scorso come sappiamo ci abbiamo perso, ma il mio l'obiettivo è di andare avanti".

