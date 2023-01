Tennis:Australia; Djokovic e l'infortunio 'sono preoccupato'

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Dopo essersi qualificato a fatica al terzo turno degli Australian Open, Novak Djokovic ha ammesso di essere "preoccupato" per l'evoluzione del suo infortunio alla coscia sinistra. "Sono preoccupato e ho motivo di esserlo", ha detto il campione serbo il giorno dopo l'eliminazione del rivale Rafel Nadal, anch'egli infortunato.

"La situazione relativa al mio infortunio non è delle migliori, ma non voglio entrare nei dettagli - ha aggiunto dopo aver eliminato il francese Enzo Couacaud (191esimo al mondo) 6-1, 6-7 (5/7), 6- 2, 6-0 - Devo accettare. Il mio team sta facendo di tutto perché io possa giocare tutte le partite - ha detto - Almeno il vantaggio dei tornei del Grande Slam è avere un giorno di riposo tra una partita e l'altra. Non mi alleno nei giorni di riposo". (ANSA).