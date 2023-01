Tennis: Australia; francese Couacaud ko, avanza Djokovic

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Non senza difficoltà Novak Djokovic riesce a passare il turno agli Australian Open. Il serbo ha battuto in 4 set il francese Enzo Couacaud, n. 191 ATP, con il punteggio di 6-1, 6-7(5), 6-2, 6-0 in più di tre ore. Il campione serbo ha accusato un passaggio a vuoto nel secondo set, quando ha chiesto un medical time out per un problema alla coscia sinistra. Dopo aver perso il parziale al tie break (non perdeva un set a Melbourne contro un qualificato o lucky loser dal 2009), Djokovic è riuscito a resettare e chiudere il match nei due set successivi. Al terzo turno lo attende il bulgaro Grigor Dimitrov. (ANSA).