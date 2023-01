Tennis: Australia, Camila Giorgi approda al terzo turno

Camila Giorgi approda al terzo turno degli Australian Open. La 31enne di Macerata ha battuto in due set la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, n. 105 al mondo: 6-4, 6-3 il punteggio finale in un'ora e 31 minuti. L'azzurra si qualifica così al terzo turno dell'Open di Australia per la quinta volta in carriera, suo miglior risultato nel torneo. Sabato sfiderà la vincente del match tra Claire Liu e Belinda Bencic per un posto negli ottavi di finale.