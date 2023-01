Tennis, Australia: la Giorgi va avanti, Trevisan eliminata

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Camila Giorgi esordisce con un successo agli Australian Open di tennis, primo Slam del 2023, dotato di un montepremi-record di 76,5 milioni di dollari australiani, in corso sui campi in cemento del Melbourne Park.

La 31enne di Macerata, n.70 Wta, ha battuto per 6-0, 6-1, in appena 55', la russa Anastasia Pavlyuchenkova, n.364 Wta. Al secondo turno, però, niente derby azzurro per la Giorgi che troverà dall'altra parte della rete Anna-Karolina Schmiedlova, n.105 Wta, proveniente dalle qualificazioni. La slovacca ha battuto a sorpresa per 6-3, 6-2, dopo un'1h11', Martina Trevisan, n.21 Wta e 21/a testa di serie. (ANSA).