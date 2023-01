Tennis, Australia: Djokovic avanza, Carballés Baena battuto

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Novak Djokovic esordisce come meglio non poteva agli Open d'Australia di tennis, in corso a Melbourne. Il serbo, ex n.1 del mondo, che un anno fa non aveva potuto giocare nella terra dei canguri perché non vaccinato contro il Covid-19, ha sconfitto lo spagnolo Roberto Carballés Baena, attuale n.75 della classifica Atp. Di 6-3, 6-4, 6-0 il punteggio a favore di 'Nole', ancora una volta sostenuto da un eccezionale servizio. (ANSA).