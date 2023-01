Tennis: Australia; subito fuori Elisabetta Cocciaretto

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Subito fuori agli Australia Open di tennis Elisabetta Cocciaretto. L'unica azzurra delle 6 nel main draw a debuttare nel day 1 ha ceduto in due set 7-5, 6-3 alla kazaka Elena Rybakina, n.23 del ranking e 25 del seeding, la campionessa in carica di Wimbledon.

Non troppo fortunata nel sorteggio la 21enne di Fermo, è n.48 WTA, "best ranking" grazie alla prima finale WTA raggiunta ad Hobart. (ANSA).