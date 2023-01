Australia, Nadal: 'Un raccattapalle mi ha rubato la racchetta...'

La marcia vittoriosa di Rafael Nadal nel primo turno degli Australian Open è stata brevemente interrotta da un curioso episodio, quando un raccattapalle gli ha 'rubato' la sua racchetta. Il bizzarro incidente è avvenuto durante il primo set, con lo spagnolo in vantaggio per 4-3 contro il britannico Jack Draper alla Rod Laver Arena. "Ho bisogno che la mia racchetta torni indietro", ha detto il 36enne campione in carica, sconcertato, all'arbitro di sedia. Non è stato subito chiaro cosa sia successo, ma sembra che Nadal abbia chiesto di rimettere le corde alla sua racchetta, mentre il raccattapalle avrebbe preso quella sbagliata. "Il raccattapalle mi ha preso la racchetta!" ha gridato un Nadal sorridente a Draper, spiegando quale fosse stato l'oggetto della 'rapina'. Episodio che non ha condizionato eccessivamente l'asso spagnolo che ha vinto il match, nonostante il calo nel secondo set. "Non mi ha distratto, è stata solo una situazione divertente. Tengo sempre sotto controllo le racchette che mando a incordare, in questo sono molto meticoloso - ha detto Nadal a Eurosport alla fine del match - Ma oggi un ballboy ha frainteso, e mandato a incordare quella con cui volevo giocare. Fortunatamente me l'hanno riportata in tempo".