Classifica Wta: Paolini sale a n.21, Cocciaretto vola in top 50

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Elisabetta Cocciaretto, reduce dalla finale al torneo di Hobart, è entrata per la prima volta in carriera nella top 50 della classifica Wta, pubblicata con un giorno d'anticipo, alla vigilia degli Australian Open. La marchigiana ha guadagnato in un colpo solo 18 posizioni e sale al numero 48, scavalcando così Lucia Bronzetti (n.52) e Yasmine Paolini (n.66). Davanti a tutte c'è sempre Martina Trevisan, che fa un altro passo avanti e va ad accomodarsi sulla 21esima poltrona, nuovo 'best ranking' per la 29enne toscana.

Camila Giorgi, rientrata nel circuito dopo oltre quattro mesi di stop nelle qualificazioni del "500" di Adelaide 2 , è al n.70 e cercherà di migliorare a cominciare dal torneo di Meloburne, dove partecipa insieme con le altre quattro top 100 azzurre e con Lucrezia Stefanini, n.141, all'esordio in main draw Slam dopo aver superato le qualificazioni. (ANSA).