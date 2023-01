Tennis: Australia; forfait Tomljanovic e Badosa

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Sarà l'Australian Open degli assenti.

Al primo Slam della stagione 2023 mancheranno il numero 1 del mondo nel ranking ATP Carlos Alcaraz, l'ex numero 1 WTA e quattro volte campionessa Slam Naomi Osaka e Venus Williams.

Nelle ultime ore, poi, si sono aggiunte alla lista l'australiana Ajla Tomljanovic e la spagnola Paula Badosa.

Tomljanovic, numero 35 del mondo, ha trattenuto a stento le lacrime quando ha annunciato che l'infortunio al ginocchio, per cui ha saltato anche la United Cup, è più grave del previsto.

"Questo infortunio arriva probabilmente nel momento peggiore di sempre" ha detto Tomljanovic, capace di raggiungere due volte i quarti a Wimbledon e di battere Serena Williams nell'ultima partita della sua carriera allo US Open 2022, anche se la 23 volte campionessa Slam non ha ufficialmente annunciato il suo ritiro.

Eppure nelle ultime settimane, ha detto Tomljanovic, "mi sentivo al meglio. Ero pronta a giocare l'Australian Open, sentivo di avere delle chances di vincere il titolo, non voglio nasconderlo - ha detto l'australiana -. Quando inizio uno Slam, punto almeno ad arrivare alla seconda settimana, non vado in campo solo per partecipare. E adesso non sono nemmeno vicina a questa possibilità".

Poco prima dell'australiana, anche Paula Badosa aveva annunciato, attraverso i suoi profili social, la rinuncia al primo Slam della stagione. Numero 11 del mondo, campionessa a Indian Wells 2021, Badosa si era ritirata prima della semifinale dell'Adelaide International 2 contro Daria Kasatkina per un'infortunio all'adduttore sinistro. Il quotidiano spagnolo Marca parla di una lesione di tre centimetri e mezzo che sarebbe emersa dagli esami successivi.

Al posto di Tomljanovic e Badosa, che hanno annunciato la loro rinuncia dopo la compilazione dei tabelloni, disputeranno l'Australian Open come lucky loser la francese Leolia Jeanjean e la brasiliana Laura Pigossi. (ANSA).