Open Australia: sorteggio ok per azzurri, Nadal rischia

Rafa Nadal campione uscente è il favorito del tabellone maschile, in mancanza del n.1 al mondo Carlos Alcaraz, ma parte subito in salita, mentre è Novak Djokovic il più atteso nella edizione 2023 dell'Australian Open, la numero 111 nella storia del torneo, che vedrà al via da lunedì anche sei azzurri con tanta voglia di brillare già nel primo slam stagionale. Sono sei pure le italiane iscritte al tabellone femminile, dominato nei pronostici dalla polacca n.1 al mondo Iga Swiatek.



Il sorteggio è stato abbastanza favorevole per gli azzurri: al primo turno spicca una doppia sfida italo-britannica, Matteo Berrettini-Andy Murray e Jannik Sinner-Kyle Edmund, che non dovrebbe impensierire nè il romano nè l'altoatesino, mentre Lorenzo Musetti affronterà il sudafricano Lloyd Harris, Lorenzo Sonego il portoghese Nuno Borges e il veterano Fabio Fognini se la vedrà con l'australiano Thanasi Kokkinakis, probabilmente l'ostacolo più difficile del lotto. Mattia Bellucci, proveniente dalle qualificazioni, dovrà vedersela con il francese Benjamin Bonzi. Sonego, Musetti e Sinner sono nella parte alta del tabellone, quella presidiata da Nadal, e gli ultimi due potrebbero trovarsi di fronte al terzo turno nella parte del tabellone che vede minacciosi anche Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev e Denis Shapovalov. Nadal ha un esordio non facile con il rampante britannico Scott Draper, e andando avanti nel torneo troverebbe nei quarti Medvedev, l'altro protagonista della finale 2022. Nella parte bassa del tabellone ci sono Berrettini, Fognini e Bellucci. Lo spauracchio è Djokovic, nove volte vincitore del torneo e deciso a prendersi la decima - pareggiando con Nadal il record di slam vinti, a quota 22 -, che comincerà affrontando lo spagnolo Roberto Carballes Baena, ma ci sono anche Daniil Rublev e l'idolo di casa Nick Kyrgios, che ancora sogna di conquistare il torneo. Il serbo e l'australiano, finalisti a Wimbledon 2022, potrebbero ritrovarsi nei quarti. Berrettini, che l'anno scorso arrivò in semifinale, dovrebbe avere vita facile con Murray e l'Italia spera possa affrontare nel turno successivo il veterano Fognini, se questi riuscisse a eliminare Kokkinakis. In campo femminile, Martina Trevisan debutterà contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni, la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, Lucia Bronzetti affronterà la tedesca Laura Siegemund, connazionale di Tatjana Maria che sarà l'avversaria di Lucrezia Stefanini. Avranno una rivale russa sia Jasmine Paolini (Liudmila Samsonova), sia Camila Giorgi (Anastasia Pavlyuchenkova). Infine, Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con la kazaka Elena Rybakina. La marchigiana è inserita nella parte alta del tabellone, quella presidiata dalla Swiatek ma che vede come protagoniste anche le statunitensi Cori Gauff e Jessica Pegula. Le altre azzurre sono nel settore presidiato dalla tunisina n.2 Ons Jabeur, dove spiccano anche la francese Caroline Garcia, e Aryna Sabalenka.