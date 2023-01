Tennis: Naomi Osaka "sono incinta, tornerò nel 2024"

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - La tennista Naomi Osaka, ex numero 1 del mondo ma attualmente al 47/o posto nella classifica Wta, ha annunciato sui social di essere incinta e di voler tornare a giocare non prima del prossimo anno.

"Questi ultimi mesi lontano dal tennis mi hanno insegnato un nuovo amore e apprezzamento per lo sport a cui ho dedicato tutta la vita - scrive la giapponese 25enne -. So che ho tanto a cui guardare nel futuro, e una cosa sarà vedere il mio bambino guardarmi giocare e dire: 'Questa è mia mamma'. Il 2023 sarà un anno pieno di insegnamenti e spero di vedervi all'inizio del prossimo perché sarò in Australia nel 2024. Vi voglio un gran bene". (ANSA).