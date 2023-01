Hobart: Cocciaretto batte Cornet, fuori Bronzetti

Vittoria prestigiosa di Elisabetta Cocciaretto nel primo turno dell'Hobart International (Australia), torneo WTA 250. La 21enne di Fermo, n.69 del ranking, ha eliminato 6-4, 6-2, in un'ora e 26 minuti di partita, la veretana francese Alize Cornet (n.34), terza favorita del seeding. Cocciaretto si giocherà l'ingresso nei quarti in un derby azzurro con Jasmine Paolini (n.65).

E' invece fuori dal torneo Lucia Bronzetti. La 24enne romagnola (n.50 WTA) ha ceduto 6-4, 6-3, in un'ora e 37 minuti, alla russa Anna Blinkova (n.72), proveniente dalle qualificazioni.