Open Australia: quattro italiani fra le teste di serie

Gli organizzatori dell'Australian Open hanno ufficializzato l'elenco delle teste di serie (32 uomini e altrettante donne) per il primo torneo del Grande Slam stagionale, in programma sui campi di Melbourne. Nel sorteggio degli incontri del tabellone principale, in programma giovedì, assente il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, lo spagnolo Rafa Nadal sarà la prima testa di serie del singolare maschile, seguito da Ruud, Tsitsipas e Djokovic, ovvero i tre tennisti che possono prendere il posto dell'assente spagnolo che guida il ranking dell'Atp al termine degli Australian Open.

La polacca Iga Swiatek guida, invece, la lista delle iscritte al torneo di singolare femminile. Sono quattro i tennisti italiani che sono stati inseriti fra le teste di serie: in campo maschile ci saranno Matteo Berrettini (numero 13), Jannik Sinner (numero 15) e Lorenzo Musetti (numero 18). Sono i tre atleti azzurri che, in questa settimana, figurano nella Top 20 della classifica mondiale - che è stata resa nota ieri - un traguardo senza precedenti per il movimento italiano da quando esiste il ranking dell'Associazione Tennisti Professionisti, istituito nel 1973. Nel singolare femminile Martina Trevisan, numero 21, è l'unica italiana fra le teste di serie dell'Australian Open 2023.