Tennis: la prima United Cup agli Stati Uniti, Italia ko 3-0

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Grazie al successo su Matteo Berrettini per 7-6 (4), 7-6 (6), dopo 2h16' di gioco, Taylor Fritz regala agli Stati Uniti la prima edizione della United Cup di tennis, torneo misto a squadre che si è disputato a Sidney.

L'Italia adesso non può più recuperare lo svantaggio di 3-0. Gli altri due azzurri in precedenza erano stati sconfitti nei due incontri di finale: il ko di Lorenzo Musetti è stato causato da un ritiro per un problema alla spalla. Il toscano non ha potuto concludere la partita poco dopo avere iniziato il secondo set, dopo che aveva perso il primo per 6-2 contro Frances Tiafoe, n.19 dell'Atp. Nella seconda partita in programma Jessica Pegula, n.3 del ranking Wta, ha battuto l'azzurra Martina Trevisan per 6-4, 6-2 dopo un'ora e mezzo di gioco. (ANSA).