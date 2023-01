Tennis: United Cup, Berrettini cede a Tsitsipas, Italia-Grecia 2-1

Italia avanti 2-1 sulla Grecia nella sfida che vale un posto in finale alla "United Cup", nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023 (questa prima edizione mette in palio fino a 500 punti per i ranking ATP e WTA e un montepremi complessivo di 15 milioni di dollari). Alla "Ken Rosewall Arena" nell'Olympic Park Tennis Centre di Sydney la squadra azzurra, quinta testa di serie - che ha superato Brasile e Norvegia ed ha ceduto alla Polonia ma è stata ripescata per una migliore differenza set tra le squadre battute nelle finali cittadine (Perth, Brisbane, Sydney) -, affronta il team greco, favorito numero uno del tabellone, che nel suo percorso ha battuto Bulgaria, Belgio e Croazia.

Nella "battaglia tra giganti" del terzo singolare, infatti, Matteo Berrettini, n.16 ATP - che aveva vinto tutti e tre i singolari disputati in United Cup (battendo tra l'altro due top-ten come Ruud ed Hurkacz) - è stato battuto in rimonta per 46 76(2) 64, dopo due ore e 35 minuti di partita, da Stefanos Tsitsipas, n.4 del ranking, che ha messo a segno il quarto successo in altrettante sfide con l'azzurro dimezzando lo svantaggio per la sua Grecia.

Ora in campo Lucia Bronzetti, n.54 WTA, che trova dall'altra parte della rete Despina Papamichail, n.158 WTA: la 29enne di Preveza si è aggiudicata in due set l'unico precedente con la 24enne riminese di Villa Verucchio, disputato nelle semifinali dell'ITF da 15mila dollari di San Severo (terra) nel 2018.