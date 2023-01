Tennis: United Cup, Italia aventi 2-1 sulla Polonia

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Italia in vantaggio 2-1 sulla Polonia nella sfida che mette in palio un posto nelle semifinali della 'United Cup', nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023. Al 'Queensland Tennis Centre' di Brisbane la squadra azzurra - vincitrice del Gruppo E superando Brasile e Norvegia - affronta il team polacco di Swiatek ed Hurkacs, a sua volta vincitore del Gruppo B. Nel terzo singolare Matteo Berrettini, n.16 ATP, ha sconfitto in tre set (6-4, 3-6, 6-3) Hubert Hurkacz, n.10 del ranking. In precedenza Lorenzo Musetti aveva battuto 6-1, 6-1 Daniel Michalski (n.280), mentre Martina Trevisan (n.27) aveva ceduto 6-2, 6-4 alla n.1 del tennis mondiale Iga Swiatek. Ora si affrontano Lucia Bronzetti e Magda Linette. (ANSA).