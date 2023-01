Tennis: ad Adelaide avanti Sinner e Djokovic, Sonego out

Buona la prima per Jannik Sinner e Novak Djokovic nel torneo ATP 250 di Adelaide, in programma fino all'8 di gennaio su Sky Sport. Esce di scena, invece, Lorenzo Sonego, che spreca 9 set point contro il russo Daniil Medvedev e poi è costretto al ritiro sul 7-6, 2-1 in favore del russo a causa di un problema muscolare al braccio. Sinner supera il britannico Kyle Edmund 6-3, 6-2 in un'ora e un quarto di gioco. Prestazione molto solida per l'altoatesino che ora agli ottavi sfiderà l'idolo di casa Thanasi Kokkinakis, n°93 del mondo.

Avanza anche Djokovic che torna a giocare in singolare in Australia a due anni dall'ultima volta. Il serbo si lascia definitivamente alle spalle la vicenda legata all'espulsione di dodici mesi per la questione vaccini Covid e rifila un netto 6-3, 6-2 al francese Constant Lestienne. Per Nole si tratta della 30/a vittoria di fila in suolo australiano e della 36/a nelle ultime 39 partite da maggio in avanti. Agli ottavi di finale sfiderà un altro transalpino, Quentin Halys.