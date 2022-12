Tennis: United Cup; Nadal riparte con una sconfitta

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Ripartire perdendo non è il massimo se ti chiami Rafael Nadal. Conoscendo però il fuoriclasse spagnolo non è nemmeno una tragedia se sei consapevole che il tuo avversario è in gran forma e ha giocato una gran partita.

Questo dovrebbe essere a grandi linee l'orizzonte di Rafa, rientrato negli spogliatoi dopo 2 ore e 45 di battaglia che l'hanno visto battuto 3-6 6-3 6-4 da Cameron Norrie, n.12 del mondo, nel match di esordio della sfida di United Cup tra Spagna e Gran Bretagna.

L'incontro ha riempito al massimo della capienza la Ken Rosewall Arena di Sydney e premiato chi aveva acquistato il biglietto.

Nadal tornava in azione in partite ufficiali dopo le Nitto ATP Finals di Torino. Aveva infatti rinunciato alla Coppa Davis per una serie di ricche e superpartecipate esibizioni in Sudamerica assieme a Casper Ruud.

Norrie, che aveva rilasciato dichiarazioni bellicose alla vigilia della partenza per l'Australia, sentendosi pronto a fare un ulteriore salto di qualità, aveva offerto una prestazione impressionante l'altro ieri contro Alex De Minaur, nel confronto con l'Australia. L'indomito Demon, pur buttando cuore e budella sul campo, non era riuscito nemmeno a infastidirlo. Il britannico aveva chiuso 6-3 6-3, da dominatore.

Mancino e gran regolarista, Cameron aveva completamente scombussolato i ritmi di gioco di De Minuar grazie alla profondità del rovescio piatto e del diritto invece notevolmente carico di effetto. Una sorta di Nadal britannico, nato a Johannesburg ma forgiato da un coach argentino, Facundo Lugones, che ben conosce le logiche del tennis in cui ogni punto si conquista sudando e spingendo dalla linea di fondo. (ANSA).