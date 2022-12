United Cup: Italia-Brasile 1-1 dopo primi due singolari

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Italia e Brasile sono sull'1-1 nella sfida di 'United Cup', il nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023 del tennis. A Brisbane (Australia), la squadra azzurra si trova nel Gruppo E - che comprende anche la Norvegia - cominciando il cammino con la sconfitta di Martina Trevisan (n.27 Wta), battuta 6-2, 6-0 da Beatriz Haddad Maia (n.15). Nel secondo incontro, Lorenzo Musetti (n.23 Atp) si è imposto 6-3, 6-4 su Felipe Meligeni Alves (n.166).

"Sono felice di essere qui. Siamo una grande squadra e sono contento di aver ottenuto la prima vittoria a Brisbane - ha detto Musetti parlando a Supertennis tv -. Sono sicuro che domani sarà una battaglia: non sarà sicuramente facile ma noi faremo del nostro meglio". Il format della manifestazione prevede per ogni sfida tra nazioni due singolari maschili, due singolari femminili e un doppio misto domani sono in programma gli altri tre match: Matteo Berrettini deve vedersela con Thiago Monteiro, Lucia Bronzetti con Laura Pigossi e poi ci sarà il doppio conclusivo. (ANSA).