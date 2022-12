Quella volta che la sicurezza  non ha permesso a Federer di entrare a Wimbledon VIDEO

Malgrado le sue otto vittorie nel torneo di Wimbledon, Roger Federer è stato bloccato da una adetta alla sicurezza all'ingresso dell'All England Club londinese, perché non era in possesso della sua tessere di socio. Lo strano episodio è stato raccontato dal 41enne fuoriclasse svizzero, in un'intervista al programma tv americano The Daily Show.

That time Wimbledon security wouldn’t let @rogerfederer in pic.twitter.com/mcREy62E13 — The Daily Show (@TheDailyShow) December 8, 2022

"Sono arrivato al cancello, dove normalmente entrano gli invitati e gli ho chiesto alla signora della sicurezza: 'Buongiorno, volevo sapere come si entra a Wimbledon' e lei mi ha risposto 'Ce l'ha la sua tessera di socio?'. E allora mi sono chiesto se ce l'avevo, perché quando vinci a Wimbledon diventi socio automaticamente. Ma non ne sapevo niente, era probabilmente a casa". Alla fine, Federer è riuscito a entrare nel recinto solo dopo che uno spettatore, avendolo riconosciuto, ha segnalato il problema ai responsabili del club.