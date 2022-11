Davis: Italia e Canada 1-1.Musetti ko con Aliassime

Il Canada si porta sull'1-1 nella semifinale della Coppa Davis contro l'Italia, a Malaga (Spagna). Félix Auger-Aliassime ha infatti battuto Lorenzo Musetti per 6-3, 6-4 dopo la vittoria di Lorenzo Sonego su Denis Shapovalov. L'azzurro si è imposto per 7-6, 6-7, 6-4 in un match equilibrato fino all'ultimo.

In chiusura l'eventuale doppio con Simone Bolelli e Fabio Fognini opposti a Vasek Pospisil e Denis Shapovalov, quest'ultimo alla prese con una contrattura alla schiena.

"Sono felice. Ho giocato bene. Ora vado a fare stretching e poi vado a fare il tifo per Lorenzo (Mosetti, ndr)", le prime parole di Sonego dopo il match.