In campo Canada-Italia per la semifinale della Coppa Davis 2022



Impresa con Usa, Italia vola in semifinale di Coppa Davis - E' una vera e propria impresa quella dell'Italia di Coppa Davis che supera gli Stati Uniti e conquista la semifinale dopo otto anni. Il punto decisivo arriva dal doppio Bolelli-Fognini che supera la coppia Paul-Socks. La giornata si era aperta con un super Sonego, capace di battere in due set Tiafoe e rendere meno pesante il ko di Musetti contro Fritz. L'Italia attende ora la vincente dell'ultimo quarto di finale, che vedrà opposti Canada e Germania. Una vittoria contro pronostico quella degli azzurri, nonostante le assenze di Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Nel doppio decisivo - il primo in queste Finals - Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno superato 6-4 6-4, in un'ora e 19 minuti di gioco, Tommy Paul e Jack Sock. E così l'Italia torna in semifinale dopo otto anni (2014). Ora l'Italia vuol sognare, come sottolinea Simone Bolelli.