Coppa Davis: Italia-Stati Uniti; apre Sonego contro Tiafoe

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Sono Lorenzo Sonego e Frances Tiafoe ad aprire la sfida tra Italia e Stati Uniti valida per i quarti delle Davis Cup di scena fino a domenica sul veloce indoor del Palacio de Deportes Martin Catpena di Malaga, in Spagna. Il 24enne di Hyattsville (n.19 ATP), Maryland, ha vinto in due set l'unico precedente con il 27enne torinese (n.45 ATP), disputato al primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy il mese scorso.

A seguire Lorenzo Musetti (n.23 ATP) deve vedersela con Taylor Fritz (n.9 ATP): il 25enne californiano di Rancho Santa Fe si è aggiudicato in tre set l'unico precedente con il 20enne di Carrara, disputato quest'anno al primo turno di Wimbledon.

In chiusura il doppio con la coppia azzurra Simone Bolelli/Fabio Fognini opposta a quella yankee Tommy Paul/Jack Sock. (ANSA).