Tennis, ranking Atp: prima volta di due spagnoli ai primi posti

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Carlos Alcaraz, il nuovo fenomeno del tennis mondiale, e Rafa Nadal, il campione del Grande Slam di maggior successo: per la prima volta dalla creazione del ranking Atp (1973), due spagnoli chiudono l'anno ai primi due posti. Seguono il norvegese Casper Ruud, una delle grandi rivelazioni della stagione, che passa grazie al suo posto di finalista nell'Atp Finals di Torino, davanti al greco Stefanos Tsitsipas. Alle spalle di questo quartetto, al quinto posto, il serbo Novak Djokovic, che conquista grazie al sesto titolo di ieri.

Classifica: 1. Carlos Alcaraz (Spa) punti 6820 2. Rafael Nadal (Spa) " 6020 3. Casper Ruud (Nor) " 5820 (+1) 4. Stefanos Tsitsipas (Gre) " 5550 (-1) 5. Novak Djokovic (Srb) " 4820 (+3) 6. Felix Auger-Aliassime (Can) " 4195 7. Daniil Medvedev (Rus) " 4065 (-2) 8. Andrey Rublev (Rus) " 3930 (-1) 9. Taylor Fritz (Usa) " 3355 10. Hubert Hurkacz (Pol) " 2905 (+1) 11. Holger Rune (Dan) " 2888 (-1) 12. Alexander Zverev (Ger) " 2700 13. Pablo Carreno (Spa) " 2495 14. Cameron Norrie (Gbr) " 2445 15. Jannik Sinner (Ita) " 2410 16. Matteo Berrettini (Ita) " 2375 17. Marin Cilic (Cro) " 2105 18. Denis Shapovalov (Can) " 2075 19. Frances Tiafoe (Usa) " 2000 20. Karen Khachanov (Rus) " 1990. (ANSA).