Tennis:Finals; Zangrillo, evento esprime valore nostro Paese

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - "Un grande successo per Torino e per la Fit. Sono manifestazioni che esprimono il valore del nostro Paese, la nostra capacità di saper organizzare, di essere competitivi, una manifestazione che ci dà la forza e lo sprint per continuare a investire nel nostro Paese e nello sport, che è soprattutto valori, quelli della lealtà, della competizione, del fare squadra".

A dirlo il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine della conferenza stampa conclusiva delle Nitto Atp Finals di Torino. "Sono contento per Torino, la mia città - aggiunge -, ma sono contento soprattutto per lo sport italiano. Questo insegna che quando c'è competenza e capacità di fare squadra poi si ottengono i risultati".

A proposito dell'appello al Governo lanciato dal sindaco Stefano Lo Russo per altri 5 anni di Finals a Torino dopo il 2025, Zangrillo osserva che "i prossimi tre anni confermeranno il successo di quest'anno, che è stato ancora migliore del procedente. Per questo, credo sia giusto rivendicare di esserci ancora". (ANSA).