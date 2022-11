Tennis: Finals; Cozzoli, evento che dà linfa a sport di base

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - "È stato un grandissimo evento, con una qualità del tennis unica. Ma è anche una manifestazione che rappresenta un importante driver di crescita economica e turistica, una vetrina dell'eccellenza del made in Italy, ma soprattutto con un effetto moltiplicatore dello sport di base, che è la nostra missione principale". Così, parlando delle Nitto Atp Finals, l'amministrato delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, durante la conferenza stampa di chiusura.

"Dal nostro punto di vista - aggiunge - la creazione di valore comincia da domani, non solo da quando i tutor di Sport e Salute entreranno in migliaia di classi delle scuole elementari, ma anche perché tantissime persone, dopo aver visto queste partite, si appassioneranno al tennis e daranno linfa allo sport di base. È la transizione dal campione allo sport di base - conclude Cozzoli -, questo è il nostro focus principale e siamo pronti a soddisfare la domanda di sport che cresce perché davvero diventi un diritto di tutti". (ANSA).