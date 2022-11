Coppa Davis: Berrettini dà forfait per Finals Malaga

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Matteo Berrettini non sarà disponibile per le Davis Cup by Rakuten Finals 2022, che si svolgeranno a Malaga, in Spagna, dal 22 al 27 novembre prossimi.

Lo ha reso noto la Federtennis. Il tennista romano non si è ancora ripreso dall'infortunio al piede sinistro rimediato lo scorso ottobre al torneo ATP di Napoli. Sarà comunque a Malaga da mercoledì prossimo per sostenere la squadra. Al suo posto il capitano della Nazionale italiana, Filippo Volandri, non ha convocato nessuno. La squadra resta composta da Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli. (ANSA).