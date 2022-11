Tennis: Finals; Ram-Salisbury superano Arevalo-Rojer

(ANSA) - TORINO, 17 NOV - Un'altra vittoria e per la coppia Ram-Salisbury è un percorso netto: il 2-1 contro Arevalo-Rojer, infatti, rappresenta il terzo successo nelle tre gare del girone eliminatorio. Il britannico e l'americano perdono il primo set 3-6, poi rimontano con i parziali di 7-6, 10-5 in un'ora e 46 minuti di gioco. Ram-Salisbury chiudono al primo posto del Gruppo Rosso, mentre Arevalo e Rojer salutano le Atp Finals di Torino e proseguono Glasspool-Heliovaara da secondi del girone.

In serata, alle 21, si chiuderà con la sfida tra Auger-Aliassime e Fritz: chi vince raggiungerà le semifinali in programma sabato al Pala Alpitour. (ANSA).