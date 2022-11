Atp Finals: Ruud parte bene, battuto 2-0 Auger-Aliassime

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Casper Ruud non sbaglia all'esordio alle Atp Finals e vince la prima partita. Il norvegese batte 2-0 Auger-Aliassime con il punteggio di 7-6, 6-4 in quasi due ore di gioco. Al Pala Alpitour ci sono ancora in programma due gare: alle 18 Ram e Salisbury sfideranno Granollers e Zeballos, mentre in serata ci sarà l'esordio di Nadal che affronterà Fritz.

