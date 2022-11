Atp Finals: Auger-Aliassime, sono motivato e pronto a rifarmi

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - "Oggi ho cercato di dare il massimo per vincere, mi sento bene e sono motivato. Martedì scenderò in campo e cercherò di rifarmi, ci sono un paio di cose che posso fare meglio ed è quello che farò per il prossimo match, sono pronto per la sfida". Così, nella conferenza stampa dopo la partita, il canadese Felix Auger-Aliassime, sconfitto dal norvegese Casper Ruud col punteggio di 7-6 6-4.

Alla domanda se non senta il peso di essere a fine stagione risponde di sentirsi "sempre motivato, come all'inizio dell'anno, non fa differenza essere alla fine. È un privilegio essere alle Finals - aggiunge a chi gli chiede come viva l'emozione di questo torneo - ma quando scendi in campo non pensi a dove sei, sei concentrato sulla partita e di giorno in giorno, di partita in partita penso che farò sempre meglio".

